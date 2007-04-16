Рятувальники зняли з гори Ай-Петрі велосипедиста, що заблукав

У Ялті (Крим) співробітники гірничо-пошукового рятувального загону зняли з плато гори Ай-Петрі в районі Біштекне велосипедиста, що заблукав в негоду. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим.

В неділю вдень в МНС надійшло повідомлення про те, що велосипедист не може самостійно спуститися з Ай-Петрі. На місце події виїхали два рятувальники. Після прибуття з`ясувалося, що чоловік-велосипедист (1961 року народження) через сильний туман і сніг втратив орієнтири і не зміг спуститься з гори.

Співробітники гірничо-пошукового рятувального загону доставили чоловіка на рятувальний пункт в селищі Мисливське.