Чому на Євро-2012 мільярди є, а на село - немає

На «годині запитань до уряду», яка відбулася в парламенті 8 жовтня, міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк намагався переконати народних депутатів, а з ними й усю громадськість, про те, що «з перших днів роботи уряду увага до аграрного сектора була достатньо особлива і важлива».

Намагаючись спростувати твердження депутатів, у тому числі й автора цих рядків, що уряд не вживає дієвих заходів на підтримку сільського господарства, міністр, зокрема, заявив (цитую за стенограмою пленарного засідання): «Сьогодні на компенсацію відсотків за кредитами виділено мільярд гривень, на компенсацію основних засобів виділено 800 мільйонів гривень і є доручення прем’єр-міністра розглянути питання щодо виділення додаткових коштів в обсязі 2 мільярдів гривень для аграрного сектору зі стабілізаційного фонду. Я переконаний, що ці кроки уряду дадуть можливість замотивувати розвиток аграрного сектору в наступні роки…

На сьогодні практично загальний фонд профінансований, із стабілізаційного фонду кошти йдуть, із фонду спеціального йдуть».

Проте ці бравурні заяви міністра про «особливу увагу уряду» спростовують як дії самого уряду, так і звіт Державного казначейства України про видатки Державного бюджету України на агропромисловий комплекс станом на 1 жовтня 2010 року.

Нагадаю, що у Стабілізаційному фонді Державного бюджету України на 2010 рік на фінансування різноманітних програм в АПК спочатку було передбачено 3,033 млрд. гривень. Після проведеного у липні поточного року за ініціативою уряду скорочення видатків державного бюджету, у Стабфонді на АПК залишилося лише 1,33 млрд. грн., тобто на 1,7 млрд. менше.

Як повідомляється у звіті Держказначейства, станом на 1 жовтня зі Стабфонду на потреби Мінагрополітики профінансовано усього 59 млн. грн. Це менше одного (!) відсотка від річного обсягу фінансування. Ці кошти спрямовані на здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів (а міністр говорив про мільярд). На всі ж інші державні програми в АПК із Стабфонду не профінансовано жодної копійки. Замість обіцяних урядом мільярдів – суцільні нулі.

Для прикладу, залишились без державної підтримки фермерські господарства (у бюджеті передбачено 40 млн. грн.), сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (12 млн. грн.), виробники тваринницької та рослинницької продукції (62 млн. грн.); на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки замість обіцяних 100 млн. грн. – 0, на закупівлю техніки для АПК на умовах лізингу – замість 40 млн. теж 0.

Загалом ситуація з катастрофічним недофінансуванням програм АПК виглядає дивною, адже в Стабфонді, звідки ці програми мали б фінансуватися, кошти є. За даними Держказначейства, станом на 1 жовтня до Стабфонду надійшло 15,4 млрд. грн. із 21,4 млрд. річних призначень. Тож на Євро-2012 із передбачених на цей рік 6,1 млрд. грн. уже профінансовано 5,4 млрд. Водночас на АПК, як вже згадувалося, із 1,33 млрд. – усього 59 млн. Можливо, ця дивина пояснюється нерозумінням керманичів нинішнього уряду ролі АПК як локомотиву підйому й розвитку вітчизняної економіки. А, можливо, все значно банальніше – бюджетні кошти на програми Євро-2012 витрачаються без тендерних процедур, не прозоро, тому туди й гатять мільярди.

Навряд чи варто сподіватися, що за два місяці, що лишилися до кінця бюджетного року, уряд профінансує в повному обсязі видатки, передбачені в бюджеті на АПК. От вам і «особлива увага до аграрної галузі». Насправді ми є свідками особливої неуваги уряду до проблем села, до людей праці!

Олег Ляшко, народний депутат України