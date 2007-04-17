Лобове зіткнення двох «Таврій»: постраждали 10 людей

На 41 км автодороги Олексіївка-Кодима-Балта поблизу с. Будеї Кодимського району Одеської області водій легкового автомобіля "Таврія" не впорався з керуванням (виїхав на смугу зустрічного руху) та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем "Таврія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовано (із них 2 особи у тяжкому стані) до Кодимської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 19 осіб та 196 - травмовано.