У Києві зіткнулися два Lanos і Skoda Octaviа: один загиблий, 5 поранених

У Києві внаслідок зіткнення трьох легковиків одна особа загинула та п’ятеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні близько 4.00 на проспекті Броварському водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись у напрямку мосту “Метро”, не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, скоїв зіткнення з попутнім автомобілем Skoda Octaviа. Від удару автомобіль Daewoo виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення ще з одним автомобілем цієї ж марки.

Внаслідок ДТП пасажир Daewoo від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій і двоє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій і один пасажир іншого Daewoo отримали тілесні ушкодження.