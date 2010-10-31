У Києві зіткнулися два Lanos і Skoda Octaviа: один загиблий, 5 поранених
15:28, 31 жовтня 2010Разное
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У Києві внаслідок зіткнення трьох легковиків одна особа загинула та п’ятеро травмовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні близько 4.00 на проспекті Броварському водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись у напрямку мосту “Метро”, не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, скоїв зіткнення з попутнім автомобілем Skoda Octaviа. Від удару автомобіль Daewoo виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення ще з одним автомобілем цієї ж марки.
Внаслідок ДТП пасажир Daewoo від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій і двоє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій і один пасажир іншого Daewoo отримали тілесні ушкодження.
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