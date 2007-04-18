21.04 2007 о 16:00 Книга рекордів України зафіксує найбільшу кількість святкових зачісок та арт-образів в одній шоу-програмі.

Подія відбудеться в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварською пр-т, 15, ст. метро "Лівобережна").

Встановлення рекорду відбуватиметься під час ГАЛА-ШОУ VI Міжнародного Фестивалю фантазійного образу "Кришталевий Ангел" 18-21 квітня 2007 року в рамках VII Міжнародної спеціалізованої виставки "Всесвіт краси і здоров`я - 2007", за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму, Академії мистецтв України.

Для встановлення рекорду дизайнери і художники-модельєри Київської Академії перукарського мистецтва готують декілька сотень святкових зачісок та арт-образів різноманітної тематики.

Вони будуть гармонійно представлені у феєричних показах колекцій, що театралізуються і видовищні, "Гармонія стихій", "Легенда загубленого острова", "Здійсненні мрії", "Моя улюблена лялька", "Чорно-біла ілюзія", "Галерея живих картин", "Овація", "Вернісаж зачісок", "Аліса в країні чудес", "В полоні у часу", "Гра з кольором", "Геометрія" та інші.

Прокоментувати і підтвердити рекорд, запрошені експерти "Книги рекордів України", а також відомі та публічні люди.

Додаткова інформація: т. (044) 456-41-07, 455-56-72, 456-62-80, 8-067-76-2-76-36 (Контактна особа - Ірина Борщ)

Акредитація преси: У МВЦ з 18 по 21 квітня 2007г. на стенді "Оргкомітет Фестивалю"