Х-фактор – кому? навіщо? Якщо вже заявили рівень, то відповідайте

Останній ефір «головного співочого шоу країни» (6-7 листопада) збентежив своїм фіналом, тобто його відсутністю: судді вирішили, що тих, хто програв, цього вечора не буде, - так шкода їм було розлучитися з обома претендентами на цю незавидну роль.

І, знаєте, якось виникли питання. А в цьому шоу правила є? До чого глядачів закликають слати на свої гроші sms-ки, якщо результату це не приносить? І навіщо особисто я півгодини сиджу на цьому (а не на іншому) телеканалі і спостерігаю красиву ведучу – всю в значних і трагічних паузах перед оголошенням чергового «щасливчика»? А заразом – і купу реклами, боячись пропустити кульмінацію цього, як виявилось, безрезультатного дійства?

Ну, якби йшлося про якийсь самодіяльний міжсобойчик – заради Бога! А тут образливо, розумієш.

Оголошено чесне змагання, народ витрачає свої кровні, голосуючи з усіх сил, бо – як йому розповідають з телевізора – тільки таким чином можна відвернути «виліт» улюбленого артиста. Натомість ті, хто – мабуть за зарплату – працюють суддями, просто відмовляються ухвалювати остаточне рішення. Ні, якщо формат шоу це припускає, так і скажіть, і глядач притримає свою sms-ку до моменту, коли вона щось справді вирішуватиме. Інакше прямо відчувається якийсь обман публіки.

А самі співаки? Вони надривалися, сподіваючись, що наступного тижня одним конкурентом буде менше, та мабуть ще по три інфаркти пережили в очікуванні результатів голосування. І що? А нічого – сьогодні судді вирішили не дотискати. І взагалі, у них там відносини явно складні.

Тільки чому, цікаво, ці судді такими принциповими були вчора або раптом почнуть «звірствувати» завтра? Ще цікавіше, що, оцінюючи виконавців, вони відкрито підтримують власних протеже, тобто оцінка виходить теж з застереженнями. І нарешті, коли їх голоси розділилися «два на два», всі якось розгубилися: що ж тепер робити? Просто ніхто і припустити не міг такої несподіванки, якщо суддів саме четверо?

«У нас правила жорсткі – один з одинадцяти покине шоу! Ви робите свій вибір!» - пульсувало з телевізора, примушуючи багатьох шанувальників знову хапатися за телефони... Навіть один з суддів сказав, що про всяк випадок поклав на свій рахунок побільше грошей.

Проте результати глядацького голосування, схоже, не припали до душі високому суддівству, і воно раптом пішло за принципом: «давайте зробимо виняток», перевівши в наступний етап шоу всіх учасників.

Ось і народилася ідея, як зробити так, щоб добре, а головне, приємно було всім. Оскільки артисти залишилися талановиті всі і виганяти їх суддям «шкода», а у самих суддів-продюсерів явний конфлікт інтересів, та й згоди немає, і тому їх теж «шкода», то навіщо мучитися, вибираючи когось одного? Призових двох мільйонів на всіх вистачить: при бажанні навіть суддям, якщо комусь раптом закортить взяти їх у частку. І вигода буде всім, а головне – глядачам, які при цьому купу грошей на мобілках заощадять. Адже більше всього ми дбаємо про них, рідних.

Бо виходить: шоу! супер! включаєшся! напруження! І?.. Якщо вже заявили рівень, то відповідайте.

Один з суддів порівняв цей другий прямий ефір шоу з другим стрибком з парашутом. Тільки парашут якось не розкрився...

Просто розчарований глядач Олена Милосердова