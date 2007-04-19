Розпочнеться фестиваль науки та творчості “Київ-2007”

20-21 квітня з 10-00 у Київському палаці дітей та юнацтва працюватиме дводенна наукова виставка “Фестиваль науки та творчості “Київ-2007”. Організатор – Міжнародна школа “Меридіан” за підтримки Подільської районної у м.Києві держадміністрації. В програмі: виставка авторських, учнівських проектів, що презентуються за допомогою лабораторного обладнання, комп’ютера, мультимедійних засобів, аудіо та відеотехніки; ярмарок оригінальних виробів дітей, батьків та вчителів МШ “Мерідан”; психологічні ігри, тренінги, тестування (вул. .Січневого повстання, 13).