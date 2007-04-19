Перекрито рух поїздів метро на лінії Либідська - Героїв Дніпра
18:56, 19 квітня 2007Разное
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Працівники міліції перекрили вхід до метрополітену
Перекрито рух поїздів метро в обох напрямках на лінії «Либідська»- «Героїв Дніпра».
Як передає кореспондент УНІАН, біля станції «Майдан Незалежності» через гучномовець оголошується, що з технічних причин призупинено рух в напрямках «Героїв Дніпра» та «Либідської».
Працівники міліції перекрили вхід до метрополітену.
Агентство з’ясовує причини затримки руху поїздів метро.
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