«Вікно в Америку» відкрилося в Полтаві

В Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. Котляревського з’явився інформаційний центр «Вікно в Америку».

Як передає кореспондент УНІАН, центр сьогодні урочисто відкрили представник Посольства США в Україні Райан КОХ, а також заступник голови облради Петро ВОРОНА.

“Цей крок зближує наші країни і допомагає в освіті. Зокрема, з 2001 р. на Полтавщині діють проекти Інтернет-бібліотек, які мають безкоштовний доступ до всесвітньої мережі”, - заявив П.ВОРОНА.

Полтавський Центр «Вікно в Америку» - один із 22 подібних центрів в Україні, які вже відкрилися у Кіровограді, Донецьку, Одесі, Львові, Луганську, Сімферополі, Херсоні та ін.

З 2001 року Посольство Сполучених Штатів надало понад 600 тис. доларів на відкриття інформаційних центрів "Вікно в Америку" в публічних бібліотеках, які містять інформаційні матеріали про США - уряд, культуру, літературу, історію, університети та бізнес.

Мета створених центрів - надання сучасної інформації про США та поповнення фондів зібрань книг англомовними виданнями. Центри "Вікно в Америку" - місце проведення лекцій, презентацій американських фільмів і літературних творів та інших культурних заходів, що сприяють кращому розумінню культури і народу Сполучених Штатів Америки.