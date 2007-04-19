Картину Піросмані продали за $1,6 млн

Полотно грузинського художника-самородка Ніколоза Піросманашвілі (Піросмані) "Арсенальна гора вночі" було продане з аукціону "Сотбіс" за $1,6 мільйона, повідомляє агентство Новини-Грузія.

"Наразі невідомо, хто покупець, але я сподіваюся, що її придбав який-небудь крупний музей, і у людей буде можливість побачити цю роботу. Сума $1,6 мільйон досить солідна", - заявив директор державного музею мистецтв Грузії Гія Марсагішвілі. Водночас він вважає, що "ця картина не мала бути продана за таку ціну, тим більше, якщо врахувати сьогоднішні ринкові ціни. Ця робота Піросмані коштує не менше $7-8 мільйонів".

"Інформація про продаж цієї картини була нам відома на рівні пліток. А початкова ціна картини ймовірно становила $300 тисяч", - додав Марсагішвілі.

"У цього полотна своя історія. Картина "Арсенальна гора вночі" виконана 1908 року. У 1919-му вона була вперше виставлена в Тбілісі. Про це зазначається в каталогах 1926 року", - сказав Марсагішвілі.

РІА “Новости”