У Криму під колесами потягу загинув чоловік

У Бахчисарайському районі Криму під колесами потягу "Москва-Севастополь" загинув чоловік 1937 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим.

Як ідеться в повідомленні, нещасний випадок стався напередодні вдень. О 14.25 у Бахчисарайський райвідділ МНС надійшло повідомлення, що на залізничному переїзді станції "Самохвалове" потяг смертельно травмував чоловіка. Потяг прямував у бік Севастополя.

На місці події працюють співробітники лінійного відділу Міністерства внутрішніх справ міста Сімферополь.