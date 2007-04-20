Роман Абрамович зібрався на Місяць
17:44, 20 квітня 2007Разное
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У багатих свої забаганки
|Роман Абрамович. Фото Reuters/Yahoo!
Про космічні плани Р.Абрамовича повідомив в інтерв`ю британським ЗМІ російський космонавт Олексій Леонов. За словами О.Леонова, він розмовляв з Абрамовичем, і той заявив, що дуже хоче полетіти.
Р.Абрамович займає 16-й рядок у списку найбагатших людей світу і лідирує в списку найбагатших людей Росії, маючи в розпорядженні 18,7 млрд дол.
Нагадаємо також, що в 2005 р. Р.Абрамович був затверджений як губернатор Чукотки на другий термін. Нинішні його повноваження як керівника регіону закінчуються в 2010 р.
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