Роман Абрамович зібрався на Місяць

Губернатор Чукотки Роман Абрамович планує стати космічним туристом. Російський олігарх готовий заплатити за подорож 300 млн. дол. За таку суму Р.Абрамович хоче вирушити до Місяця на космічному кораблі "Союз".

Про космічні плани Р.Абрамовича повідомив в інтерв`ю британським ЗМІ російський космонавт Олексій Леонов. За словами О.Леонова, він розмовляв з Абрамовичем, і той заявив, що дуже хоче полетіти.

Р.Абрамович займає 16-й рядок у списку найбагатших людей світу і лідирує в списку найбагатших людей Росії, маючи в розпорядженні 18,7 млрд дол.

Нагадаємо також, що в 2005 р. Р.Абрамович був затверджений як губернатор Чукотки на другий термін. Нинішні його повноваження як керівника регіону закінчуються в 2010 р.

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