Нехрещені немовлята більше не потраплятимуть до пекла

Папа Римський Бенедикт XVI переглянув один з догматів римської католицької церкви - він відмінив концепцію існування так званого "лімбо", тобто місця в пеклі, куди потрапляють душі нехрещених немовлят. "У нас багато причин для надії на порятунок душ цих немовлят", - заявив представник понтифіка Луіс Ладарія.

Бенедикт XVI схвалив результати дослідження, проведеного Міжнародною теологічною комісією. Згідно з висновками експертів, традиційна для римської католицької церкви концепція "лімбо" дуже обмежено відображає християнську ідею Спасіння, передає Associated Press.