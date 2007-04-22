У ДТП на Волині загинула дитина

На Волині у дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє осіб, з них одна дитина, та травмовано троє осіб, з яких двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 21 квітня о 16.15 поблизу с. Старий Чорторийськ на автошляху Київ-Ковель.

Водій автобусу ГАЗ-53 "Кубань", виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі легковому автомобілю "AUDI-А6" та допустив зіткнення, після якого обидва автомобілі загорілися. В результаті ДТП загинуло 2 осіб, з них 1 дитина (водій легкового автомобіля та пасажир автобусу) та 3 осіб (водій автобусу та 2 дітей) з травмами різного ступеню госпіталізовано. Всього в автобусі знаходилось 11 дітей (учні 11-го класу загальноосвітньої школи с. Цміни).

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Волинській області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 139 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 29 осіб та 174 - травмовано.