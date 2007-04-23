12 мешканців гуртожитку на Київщині потрапили до лікарні

Діагноз - харчова інтоксикація

Вчора о 13.00 до інфекційного відділення Боярської центральної районної лікарні (Київська область) з діагнозом “харчова інтоксикація” було госпіталізовано 12 мешканців гуртожитку с.Гурівщина Києво-Святошинського району. Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина отруєння - вживання неякісних продуктів харчування домашнього виготовлення. Стан здоров`я госпіталізованих - середнього ступеню важкості. Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України у Київській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter