У Криму двоє дітей задихнулися в холодильнику

У смт Симеїз (Ялта, Крим) двоє дітей - п`ятирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка - задихнулися в холодильнику, куди вони залізли під час гри в хованки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, двоє молодших дітей - хлопчик і дівчинка - ховалися у дворі приватного будинку. "Всі місця для хованок були добре відомі, і тому їх одразу ж знаходили. Старий неробочий холодильник у глибині двору привернув увагу маленьких дітей як об`єкт для хованок", - повідомляє МНС. Дівчинка і хлопчик залізли всередину і зачинили дверцята.

Повернувшись додому, мати і батько не знайшли дітей в будинку. Пошуки своїми силами результатів не принесли. Тоді до пошуків було підключено міліцію. Вночі міліціонер знайшов дітей у холодильнику "ЗІЛ". У цих холодильників є одна особливість, яка і призвела до загибелі дітей – його можна відкрити лише ручкою ззовні, а зсередини холодильник відкрити неможливо.

На місці події працювали співробітники МНС, МВС і прокуратури.