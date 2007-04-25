Маршрутка не розминулася з трамваєм: постраждало 14 осіб

У вівторок о 8.10 у Миколаєві зіткнулись трамвай і маршрутне таксі, внаслідок чого 4 особи (2 особи у тяжкому стані) були госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього у ДТП постраждало 14 осіб (водій і 12 пасажирів маршрутного таксі), із них 10 осіб після медичного огляду відправлено на амбулаторне лікування.

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм маршрутного таксі. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Миколаївській області.