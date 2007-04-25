У Дніпропетровську стався вибух біля житлового будинку

Сьогодні вранці близько 5.30 біля під’їзду № 4 п’ятиповерхового цегляного житлового будинку № 19 по вул. Артема у центрі Дніпропетровська стався вибух невстановленого предмету.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Дніпропетровській області, постраждалих внаслідок вибуху немає.

В результаті вибуху пошкоджено двері під’їзду та вікна у десяти квартирах.

У даний час міліція проводить слідчо-оперативні заходи зі встановлення обставин пригоди.