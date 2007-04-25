«Океан Ельзи» презентував новий альбом

Сьогодні гурт «Океан Ельзи» презентував свій новий альбом «Міра».

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації генеральний продюсер рекордингової компанії Moon Records, що випустила цей альбом, Андрій ПАСІЧНИК зазначив, що на даний час вже продано й попередньо замовлено 170 тис. примірників платівки. Це рекордна кількість для України. Слідом за попереднім альбомом гурту “GLORIA” “Міра” став платиновим вже в перші години продажу.

Робота над альбомом тривала протягом року. До альбому «Міра» входить 12 нових пісень. Усі слова до пісень написав фронт-мен гурту Святослав ВАКАРЧУК.

За словами С.ВАКАРЧУКА, для нього день презентації альбому має символічне значення, бо сьогодні ще день народження його коханої жінки. «Це для мене символічний день, тому що сьогодні день народження моєї коханої жінки, й тому це для мене подвійне свято», - сказав С.ВАКАРЧУК.

Першу оцінку самому альбому дали самі музиканти. Зокрема, один з учасників «О.Е.» Мілош зазначив, що «унікальність цього альбому - в емоціях». У альбомі 12 пісень, в кожній з яких багато цікавих музичних комбінацій, як абсолютно нових, так і вже колись використаних. Весь альбом пронизаний широким спектром емоцій, відкритих, чесних - від рок-н-рольних до філософських й оптимістичних.

За словами С.ВАКАРЧУКА, «ми в цьому альбомі нагадали собі та всім, що ми справжня рок-група. І абсолютно без міри робили те, що хотіли. Дуже гарні й струнні, і духові інструменти. Взагалі, дякую всій нашій команді – і на сцені, і поза сценою. Вони молодці».

20 травня «Океан Ельзи» розпочинає турне на підтримку нового альбому. Спочатку буде тур Україною, а потім група вирушить до США, Канади, європейських країн, а наприкінці року - в Росію.

Музиканти присвятили альбом покійному саун-продюсеру гурту Сергію Товстолузькому, який місяць тому покінчив життя самогубством.