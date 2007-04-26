На СТО згоріли 8 легкових автомобілів

08:42, 26 квітня 2007
Разное
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Причина пожежі встановлюється

Сьогодні о 1-й годині ночі у Євпаторії на території станції технічного обслуговування "Будкомплекс" виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено обладнання і 8 приватних легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 2.25 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.

 

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