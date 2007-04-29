На шахті в Луганській області загинув 38-річний гірник
Повідомлення МНС
29-го квітня на шахті “Міусинська” ДП “Донбасантрацит” загинув 38-річний гірник.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, його смерть настала внаслідок ураження електрострумом.
На шахті “Партизанська” цього ж підприємства важко травмовано гірника. Електрослюсар стаціонарного устаткування отримав закритий перелом правої ступні.
Учора на Львівщині на шахті “Відродження” ДП “Львіввугілля” помер кріпильник 1963 року народження.
Цього ж дня на шахті імені М.Баракова ДП “Краснодонвугілля” травмовано прохідника ділянки. 54-річний чоловік отримав закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням на рівні нижньої третини.
На шахті “Самсонівська-Західна” з відкритим переломом нижньої третини лівого плеча та великою рваною раною правого плеча до місцевої лікарні госпіталізовано 37-річного прохідника ділянки.
На шахті „Партизанська” ДП “Антрацит” травмовано 55-річного гірника. Елекстрослюсар механічного цеху отримав забій і закритий перелом правої гомілки.