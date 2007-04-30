Призначено дату зустрічі Папи Римського з Ющенком

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у понеділок, 7 травня. Про це, як передає РІА “Новости”, повідомили журналістам у понеділок у прес-службі Святого Престолу.

Зустріч папи з В.ЮЩЕНКОМ відбудеться у Ватикані.

Наприкінці березня новий український посол при Святому Престолі Тетяна ІЖЕВСЬКА під час вручення вірчих грамот повідомила, що Президент України офіційно запросив Папу римського відвідати країну. Понтифік подякував главі української держави, але не дав офіційної відповіді.

Візит колишнього папи Іоанна Павла Другого до України відбувся в 2001 році.