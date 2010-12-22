Засновник Wikileaks продав свої майбутні мемуари

Засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж продав свої ще не написані мемуари двом видавництвам в Британії і США, повідомляє Guardian.

У Сполученому Королівстві мемуари випускатимуть видавці Canongate, в США - Knopf.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, зауважує РІА "Новости", а газета посилається на пост в мережі Twitter керівника літературного відділу іспанського видавництва Random House Mondadori Клаудіо Лопеса.

"Рукопис з`явиться в березні (2011 року)", - написав Лопес. За даними Guardian, до Canongate перейдуть і всі права на переклад книги. Сам Ассанж зараз випущений під заставу до наступних судових слухань про його екстрадицію до Швеції.