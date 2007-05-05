На Луганщині загинув гірник, ще одного травмовано

На Луганщині на шахті імені Вахрушева ДП “Ровенькиантрацит “4-го травня о 22:45 стався обвал породи, в результаті загинув 20-річний гірник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, через отримані травми грудної клітини, живота та тазу шахтар помер.

У суботу на шахті „Золоте” ДП “Первомайськвугілля” травмовано 48-річного гірника. Чоловік отримав забої грудної клітини обох гомілок та закритий перелом лівого плеча.

У Волинській області на шахті “Нововолинська” №5 ДП “Волиньвугілля” важко травмовано 35-річного кріпильника. Він зазнав травмування поперекового відділу хребта.