На Луганщині загинув гірник, ще одного травмовано
20:14, 05 травня 2007Разное
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Повідомлення МНС
На Луганщині на шахті імені Вахрушева ДП “Ровенькиантрацит “4-го травня о 22:45 стався обвал породи, в результаті загинув 20-річний гірник.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, через отримані травми грудної клітини, живота та тазу шахтар помер.
У суботу на шахті „Золоте” ДП “Первомайськвугілля” травмовано 48-річного гірника. Чоловік отримав забої грудної клітини обох гомілок та закритий перелом лівого плеча.
У Волинській області на шахті “Нововолинська” №5 ДП “Волиньвугілля” важко травмовано 35-річного кріпильника. Він зазнав травмування поперекового відділу хребта.
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