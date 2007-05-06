Смак тінейджера буде задоволений симбіозом мейнстріма вулиць і трендів подіуму

Перетворити Міжнародний дитячий центр "Артек" (Велика Ялта, Крим) на центр дитячої моди міжнародного рівня - мета проекту, започаткованого МДЦ "Артек" і оргкомітетом Українського тижня моди.

До реалізації цього проекту залучені кращі дизайнери - учасники Українського тижня моди, повідомили УНІАН в прес-службі "Артека".

Свої дитячі лінії на подіумі "Артека" покажуть Оксана КАРАВАНСЬКА і Христина БОБКОВА. Фіналом гала-показу стане презентація нової форми для вожатих і дітей. "Своє бачення нового образу вожатих розробила Лілія ПУСТОВІТ. Салатно-зелена кольорова гамма і модні силуети з останніх колекцій прет-а-порте Л.ПУСТОВІТ покликані гармоніювати з лідерською суттю законодавців дитячих смаків", - відзначають в "Артеку".

Колекція для дітей - колективна робота Ганни БУБЛИК, Тетяни ЗЕМСЬКОВОЇ, Олени ВОРОЖБИТ і Олени ДАЦЬ. "Прискіпливий смак сьогоднішнього тінейджера буде задоволений цим симбіозом мейнстріма вулиць і трендів подіуму", - відзначають у прес-службі.

Частина дитячої колекції відразу після дефіле попрямувала на фабрики для підготовки до масового пошиття.

"Аrtek Fashion Show проводиться двічі на рік - у травні і в листопаді. Восени очікуються дизайнери з інших країн. Партнерство з ЮНЕСКО дозволить залучити до проекту і світових зірок фешн-індустрії", - розповідають в "Артеку".