У Києві зіткнулися три іномарки: є жертви

У Києві на Столичному шосе, в районі автомобільного ринку сталося зіткнення трьох легкових автомобілів "Nissan", "Skoda" та "Volkswagen".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у результаті дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула та троє постраждало, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

Орієнтовна причина дорожньо-транспортної пригоди - водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Всього за добу на території країни зареєстровано 131 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 13 осіб та 177 - травмовано.