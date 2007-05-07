Mercedes спалив 18 балконів у центрі Києва (фото)

Легковий автомобіль Mercedes і 18 балконів десятиповерхового житлового будинку згоріли в ніч з 6 на 7 травня на вулиці Кутузова в Печерському районі Києва.

Як розповіли мешканці, автомобіль належав квартиронаймачам з другого поверху, які працювали в одному з іноземних посольств. «Сєгодня» спробувало поспілкуватися з власниками автомобіля, але вони так і не відкрили двері.

Мешканці будинку розповіли, що все почалося з серії хлопків, схожих на вибухи. Визирнувши на вулицю, люди побачили стовп вогню і диму. Пригадавши, що над місцем спалаху проходить газопровід, мешканці почали вибігати на вулицю.

Зараз на місці ведуться очисні роботи: мешканці скидають обгорілі речі, банки, і інший непотріб, що накопичився на балконах. Благо, вогонь не перекинувся на жодну з квартир. Вони просто просмерділися димом. З людей ніхто не постраждав. Причина спалаху поки не відома. На місці працюють експерти.

Мешканці нарікають на не зовсім оперативну роботу вогнеборців. Вони розповіли, що гасити їх будинок прибули 3 машини, але вода опинилася тільки в одній. Крім того, багато часу забрала підготовка до гасіння, на що в ГУ МНС Києва нам відповіли, що всі затримки були викликані тим, що до будинку ускладнені під’їзди, особливо вночі, коди у дворах накопичуються багато автомобілів.

Фото Магнолія-ТВ