Фура перекинула тролейбус: постраждали 7 чоловік (додані фото)

У Криму на трасі Алушта-Сімферополь сьогодні сталося зіткнення фури "Renault" і маршрутного тролейбуса, який виконував рейс з Алушти до Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, хура з силікатною цеглою (вагою близько 20 тонн) спускалася з перевалу у бік Алушти. За попередньою версією, на одному з поворотів причіп великовантажного автомобіля занесло, він перекинув тролейбус, що йшов на підйом, у якому перебували вісім пасажирів і водій.

До місця ДТП виїхав аварійно-рятувальний автомобіль МНС і 4 бригади швидкої допомоги, співробітники ДАІ. Прибулі алуштинські рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту розрізали конструктивні елементи тролейбуса для полегшення евакуації пасажирів, кілька людей вибрались самотужки, решті допомагали співробітники МНС і медики.

У даний час 10 людей (зокрема водія фури) доставлено до Алуштінської міськлікарні. Після огляду троє людей відмовились від госпіталізації, п`ятеро перебувають у стані середньої тяжкості, двоє постраждалих перебувають у реанімації. Серед постраждалих є росіянка - 56-річна жителька Красноярська.

У даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Управління ДАІ Криму. Обставини ДТП уточнюються.