Затримали підозрюваних в аварії Столичного експреса

Затримано і допитано осіб, яких підозрюють у скоєнні дій, що призвели до аварії швидкісного потягу "Столичний Експрес" Дніпропетровськ-Київ. Про це в ефірі "5 каналу" заявив керівник головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України Валерій Гелетей. Він зазначив: "...Дійсно, затримані підозрювані особи, які дали покази. Їх допитали і вони пояснили, що саме трапилось. Тому ми сьогодні можемо говорити тільки по факту цієї події, яка мала місце і те, що ці люди дійсно мали причетність." Пан Гелетей повідомив, що підозрювані працюють на станції, поблизу якої сталася аварія і мають пряму причетність до роботи на залізниці. Зараз причини цієї пригоди розслідуються вже в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня увечері у Кагарлицькому районі Київської області під час проходження пасажирського потяга №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.