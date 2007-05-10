На Житомирщині у ДТП загинули троє підлітків

У середу об 11.40 у Житомирській області поблизу с.Білокам`янка Овруцького району автомобіль "ЗАЗ-110307", за кермом якого перебував учень 11-го класу, з`їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та два пасажири (1990 та 1989 років народження) загинули на місці.