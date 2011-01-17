У Павлограді 6-річний хлопчик впав у шахту ліфта

У Павлограді Дніпропетровської області тяжкі травми отримав 6-річний хлопчик, який впав у шахту непрацюючого ліфта 9-поверхового житлового будинку.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Надзвичайна подія сталася 15 січня близько 18-ї години. Хлопчик, повертаючись додому, притулився до дверей ліфта на 3-му поверсі і впав у шахту на рівні 1-го поверху.

Дитину врятували співробітники Павлоградського управління МНС.

Зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та забиттям грудної клітки хлопчика у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімаційного відділення 4-ї міської лікарні. Згодом потерпілого було переправлено до обласної дитячої клінічної лікарні Дніпропетровська.

За фактом падіння дитини у шахту непрацюючого ліфта прокуратура Павлограда проводить слідчі дії.