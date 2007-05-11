Кіт Леопольд вийшов на стежку війни?

Думка

Здається, учора Президент знову дав зрозуміти коаліції і урядовцям, що не збирається їм поступатися. І саме цього разу, думаю, їм не вдасться розвести Ющенка, як це бувало зазвичай.

Розлютили кота Леопольда миші. Спершу самі дали йому таке “поганяло”, а потім той вжився у нав’язаний образ. І, немов у тому мультику, Леопольдові підсипали озвірину, після чого той дав зрозуміти: “Начувайтеся, миші!”

Під час засідання робочої групи з питань підготовки дострокових виборів, на яке Президент запросив лідерів політичних сил (як провладних, так і опозиційних) та урядовців, Ющенко, як завжди – мабуть, занадто часто – прагнув досягнути компромісу. Мальований кіт теж до пори до часу був досить компромісний герой, а тому дуже позитивний. У нашого Президента навпаки – надзвичайна його прихильність до компромісів робить його все менш позитивним. Принаймні, в очах народу. Людям, як показала динаміка рейтингу Ющенка, більше подобається злий Леопольд. Злий, твердий і принциповий. Давно чекали від Президента, якого називали ганчіркою, прояву залізної руки. Вже думали: указ про перевибори – ось він, жест справжнього Президента! А він – знову про компроміси.

І ось нарешті. Цього разу, під час засідання в Секретаріаті, Симоненко завів свою стару шарманку. Розпочав із необхідності проведення президентських виборів разом із парламентськими. Потім – далі, все давно знайоме. Кому б це могло сподобатися? Мені -ні. Не сподобалося навіть компромісному і м’якому Ющенкові. До того ж, Симоненко поводився явно некоректно до голови держави, час від часу його перебиваючи на слові. Здається, тут Ющенко спрацював як бомба повільної дії. Ви, Петро Миколайович, каже, рідко коли дбали про стабільність у цій країні... Немає потреби при карієсі голову рубати... Ви ще з 1996-го не можете визнати, що Президент може Верховну раду розпустити... А я вам нагадаю: Конституція України все ж існує!

Що, Петре Миколайовичу, з`їли? – думаю про себе. А Президент і добиває: Указ (Президента про дострокові вибори) – не тема для обговорення.

Тут ще Азаров підвернувся. Мовляв, позиція ультиматуму для нас неприпустима, і якщо хтось хоче "чєрєз колєно нас нагнуть"... І йому теж трохи дісталося.

Мабуть, давно пора і через “колєно” нагнуть і ще через щось...

Адже у нас Президент народився!

Наталка Лущенко