У маршрутному таксі “Львів-Сокаль” спалахнула пожежа
16:49, 12 травня 2007Разное
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У салоні були 26 людей
Вчора близько 13.00 у селі Туринка Жовківського району Львівської області спалахнула пожежа у маршрутному таксі, яке слідувало за маршрутом “Львів-Сокаль”.
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, у салоні маршрутки перебувало 26 пасажирів. Усіх їх було врятовано, потерпілих немає.
За висновком експертів, пожежа сталась внаслідок короткого замикання електропроводки в мікроавтобусі.
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