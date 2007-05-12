У маршрутному таксі “Львів-Сокаль” спалахнула пожежа

Вчора близько 13.00 у селі Туринка Жовківського району Львівської області спалахнула пожежа у маршрутному таксі, яке слідувало за маршрутом “Львів-Сокаль”.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, у салоні маршрутки перебувало 26 пасажирів. Усіх їх було врятовано, потерпілих немає.

За висновком експертів, пожежа сталась внаслідок короткого замикання електропроводки в мікроавтобусі.