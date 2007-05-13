Хто кому віддав перевагу, голосуючи на Євробаченні

Не таємниця, що чемпіонат Європи з легкого шоу, який інакше називають Євробаченням, є найбільш цікавим завдяки формату рівного голосування мешканців усіх країн континенту (цього року їх 42). На другому плані залишаються чесноти пісень, голосів, оранжувань, підтанцьовок – без підтримки країн-сусідів це все не допоможе. Геополітичну підтримку тут точніше було б називати геопсихологічною.

Отже, переваги великих і малих держав Європи (у порядку голосування).

Чорногорія. 1-е місце (12 балів) за Сербію, друге (10) за Македонію, третє (8) за Словенію. Україні – 2 бали.

Білорусія – Росія, Україна, Молдова.

Вірменія – Росія, Білорусь, Грузія. Україна – 6 балів

Андорра – Україна, Румунія, Франція.

Австрія – Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина. Україна – 4.

Франція – Туреччина, Вірменія, Сербія. Україна – 4.

Данія – Швеція, Туреччина, Угорщина. Україна – 3.

Греція – Болгарія, Молдова, Росія. Україна – 7.

Іспанія – Румунія, Болгарія, Вірменія. Україна – 7.

Сербія – Угорщина. Македонія, БіГ. Україна – 3.

Фінляндія – Сербія, Угорщина, Швеція. Україна – 6.

Туреччина – Вірменія, БіГ, Росія. Україна – 3.

Боснія і Герцеговина – Сербія, Туреччина, Македонія. Україна – 5.

Бельгія – Туреччина, Вірменія, Греція. Україна – 1.

Португалія – Україна, Молдова, Іспанія.

Албанія – Іспанія, Туреччина, БіГ. Україна – 0 (єдиний випадок).

Румунія – Молдова, Угорщина, Греція. Україна – 4.

Кіпр – Греція, Болгарія, Вірменія. Україна – 4.

Хорватія – Сербія, БіГ, Македонія. Україна – 5.

Словенія – Сербія, Македонія, БіГ. Україна – 4.

Ізраїль – Білорусія, Україна, Росія.

Німеччина – Туреччина, Греція, Сербія. Україна – 5.

Литва – Грузія, Латвія, Україна.

Норвегія – Швеція, Сербія, Угорщина. Україна – 2.

Швейцарія – Сербія, Туреччина, БіГ, Україна – 2.

Чехія – Україна, Вірменія, Сербія.

Голландія – Туреччина, Вірменія, Сербія. Україна – 1.

Ірландія – Литва, Латвія, Україна.

Мальта – Великобританія, Білорусія, Сербія. Україна – 3.

Естонія – Росія, Латвія, Україна.

Грузія – Вірменія, Україна, Білорусія.

Болгарія – Греція, Македонія, Вірменія. Україна - 3.

Швеція – Фінляндія, Сербія, Угорщина. Україна – 3.

Україна – Білорусія, Росія, Грузія.

Росія – Білорусія, Вірменія, Україна.

Латвія – Україна, Литва, Білорусь.

Ісландія – Фінляндія, Швеція, Угорщина. Україна – 6.

Польща – Україна, Вірменія, Сербія.

Молдова – Румунія, Білорусія, Росія. Україна – 7.

Великобританія – Туреччина, Греція, Україна.

Македонія - Сербія, Туреччина, Болгарія. Україна – 2.

Угорщина – Сербія, Болгарія, Румунія. Україна – 3.