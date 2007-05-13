Хто кому віддав перевагу, голосуючи на Євробаченні
Конкурс геопсихологічних симпатій
|Вєрка Сердючка. Фото Reuters/Yahoo!
Отже, переваги великих і малих держав Європи (у порядку голосування).
Чорногорія. 1-е місце (12 балів) за Сербію, друге (10) за Македонію, третє (8) за Словенію. Україні – 2 бали.
Білорусія – Росія, Україна, Молдова.
Вірменія – Росія, Білорусь, Грузія. Україна – 6 балів
Андорра – Україна, Румунія, Франція.
Австрія – Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина. Україна – 4.
Франція – Туреччина, Вірменія, Сербія. Україна – 4.
Данія – Швеція, Туреччина, Угорщина. Україна – 3.
Греція – Болгарія, Молдова, Росія. Україна – 7.
Іспанія – Румунія, Болгарія, Вірменія. Україна – 7.
Сербія – Угорщина. Македонія, БіГ. Україна – 3.
Фінляндія – Сербія, Угорщина, Швеція. Україна – 6.
Туреччина – Вірменія, БіГ, Росія. Україна – 3.
Боснія і Герцеговина – Сербія, Туреччина, Македонія. Україна – 5.
Бельгія – Туреччина, Вірменія, Греція. Україна – 1.
Португалія – Україна, Молдова, Іспанія.
Албанія – Іспанія, Туреччина, БіГ. Україна – 0 (єдиний випадок).
Румунія – Молдова, Угорщина, Греція. Україна – 4.
Кіпр – Греція, Болгарія, Вірменія. Україна – 4.
Хорватія – Сербія, БіГ, Македонія. Україна – 5.
Словенія – Сербія, Македонія, БіГ. Україна – 4.
Ізраїль – Білорусія, Україна, Росія.
Німеччина – Туреччина, Греція, Сербія. Україна – 5.
Литва – Грузія, Латвія, Україна.
Норвегія – Швеція, Сербія, Угорщина. Україна – 2.
Швейцарія – Сербія, Туреччина, БіГ, Україна – 2.
Чехія – Україна, Вірменія, Сербія.
Голландія – Туреччина, Вірменія, Сербія. Україна – 1.
Ірландія – Литва, Латвія, Україна.
Мальта – Великобританія, Білорусія, Сербія. Україна – 3.
Естонія – Росія, Латвія, Україна.
Грузія – Вірменія, Україна, Білорусія.
Болгарія – Греція, Македонія, Вірменія. Україна - 3.
Швеція – Фінляндія, Сербія, Угорщина. Україна – 3.
Україна – Білорусія, Росія, Грузія.
Росія – Білорусія, Вірменія, Україна.
Латвія – Україна, Литва, Білорусь.
Ісландія – Фінляндія, Швеція, Угорщина. Україна – 6.
Польща – Україна, Вірменія, Сербія.
Молдова – Румунія, Білорусія, Росія. Україна – 7.
Великобританія – Туреччина, Греція, Україна.
Македонія - Сербія, Туреччина, Болгарія. Україна – 2.
Угорщина – Сербія, Болгарія, Румунія. Україна – 3.