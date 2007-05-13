Бізнесмен придбав автомобільний номер за п`ять мільйонів євро (фото)
12:51, 13 травня 2007Разное
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Побито світовий рекорд
|Фото AFP
Бізнесмен з Саудівської Аравії Талал Хурі придбав номер з цифрою п`ять за 25,2 мільйона дірхам (5,07 мільйона євро або 6,86 мільйона доларів).
Всі виручені з унікального аукціону кошти будуть направлені на доброчинність.
Таким чином, попередній рекорд ціни був перекритий більш ніж у 10 разів.
У липні 2006 року в Йоркширі на півночі Англії за автомобільний номер «М1» було заплачено 331 тисяч 500 фунтів стерлінгів (486 тисяч 140 євро або 657 тисяч 160 доларів).
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