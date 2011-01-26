Автомобілі якої марки найчастіше крадуть у Криму

Автомобілі марки «ВАЗ» найчастіше викрадали у Криму в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського Управління ДАІ.

«Торік у Криму викрали 174 транспортні засоби, з них 142 - легкові автомобілі. Серед загальної кількості викрадених машин ВАЗівських автомобілів 82», - йдеться у прес-релізі.

Друге місце за частотою викрадань у регіоні займають різні моделі «ЗАЗ» - було викрадено 10 таких машин. Також не обходять увагою викрадачі «Волги» (8) і «Москвичі» (7).

Іномарки за статистикою викрадають рідше, як правило, це одиничні випадки: за рік було викрадено по три «Мерседеси», «Ніссана» і «Тойоти» різних моделей, зазначили в ДАІ.

У 151 випадку транспортні засоби були знайдені і повернені власникам, 23 все ще перебувають у розшуку.