В Азовському морі третій день шукають двох рибалок

В Азовському морі біля Арабатської стрілки (Херсонська обл.) третій день тривають пошуки двох чоловіків, які не повернулися з рибалки.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської ОДА, у розшуку зниклих рибалок задіяні працівники райвідділів УМВСУ та ГУ МНС, Генічеської рибоохоронної інспекції, Генічеської аварійно-рятувальної служби. Пошуки тривають.

Як повідомлялося, 13 травня о 6.30 двоє чоловіків на дюралевому весельному човні типу «Ершик» вийшли в море напроти пансіонату «Запоріжжя», розташованого в селі Генгірка на Арабатський стрілці на рибалку, і не повернулися.