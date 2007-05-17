На Донеччині під`їзд житлового будинку заразили ртуттю

У м Красний Лиман Донецької області через розлив ртуті у підвалі будинку відселено мешканців 11 квартир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, вчора до МНС України надійшла інформація, що 14 травня у цьому місті по вул. Кірова, 24, мешканець п’ятиповерхового будинку виявив у підвальному приміщенні (окрема кімната розмірами 1,2 на 1,2 м., обладнана природною вентиляцією) гумову ємність зі ртуттю (близько 400 гр.) та місце розливу ртуті біля ємності (близько 150 гр.).

Фахівцями Краснолиманської СЕС були відібрані проби повітря: у підвальному приміщенні (рівень забруднення перевищує граничну допустиму норму у 56 разів) та квартирах на першому поверсі (у квартирі, що знаходиться безпосередньо над підвальним приміщенням, перевищує ГДК у 395 разів).

Мешканців під`їзду (24 особи із 11 квартир) тимчасово відселено до родичів. В приміщеннях проводиться демеркуризація.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.