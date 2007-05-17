Так сидять у в`язниці справжні мільйонерші

Спадкоємиця готельної імперії та світська левиця Періс Хілтон, засуджена до 45-денного тюремного ув’язнення за керування автомобілем з недійсними водійськими правами під час трирічного випробувального терміну, проведе за гратами лише 23 дні і зможе уникнути спілкування з іншими мешканцями в`язниці.

Як повідомляє Fox News, причиною скорочення терміну покарання стала зразкова поведінка Хілтон, зокрема, явка до суду на вимогу. Зірку розмістять в спеціальному блоці, що включає 12 тюремних камер на двоє осіб кожна і призначена для поліцейських, посадовців і знаменитостей.

Періс Хилтон мусить з`явитися до в`язниці 5 червня. Як і 2200 інших ув’язнених, Періс зможе провести годину в день поза камерою для того, щоб прийняти душ, подивитися телевізор, прогулятися на свіжому повітрі або поговорити по телефону.

Раніше повідомлялося, що мільйонерша налякана перспективою опинитися в товаристві жінок, що відбувають покарання за грабіж, проституцію і продаж наркотиків, у зв`язку з чим найняла тренера з самозахисту.

Лента.ру