У зіткненні автобуса і двох вантажівок загинуло троє людей

У Донецькій області в результаті зіткнення автобуса з двома вантажівками загинули три особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ Донецької області.

Згідно з повідомленням, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 08.30 на 195-му кілометрі автодороги «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь». Водій автобуса «King Long Buses» сполученням «Одеса - Донецьк», який рухався з Маріуполя у напрямі Донецька, за попередніми даними, не врахував дорожню обстановку, не справився з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «ЗІЛ-5301», який рухався попереду в попутному напрямі. Після зіткнення автобус скоїв наїзд на вантажний автомобіль «ГАЗ-53», який стояв, і на його водія і пішохода, які знаходилися біля автомобіля.

У результаті ДТП загинули водій автомобіля ГАЗ, пішохід і пасажир автобуса. Водій автобуса одержав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до Волноваської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП проводиться розслідування.