Ющенко доручив Кабміну організувати свято на 150-річчя Шолом-Алейхема

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою вшанування пам`яті всесвітньо відомого письменника Шолом-Алейхема та з нагоди відзначення у 2009 році 150-річчя від дня його народження доручив Кабінету Міністрів України утворити у двомісячний строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, присвячених 150-річчю від дня народження письменника, та затвердити персональний склад оргкомітету.

Відповідний Указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Також Президент доручив Кабміну розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження письменника, в якому має бути передбачено: подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення цієї ювілейної дати до календаря пам`ятних дат ЮНЕСКО; організація та проведення протягом 2009 року Днів єврейської культури в Україні; проведення в місті Переяславі-Хмельницькому Київської області міжнародного наукового симпозіуму, присвяченого життю і творчості Шолом-Алейхема, у містах Житомирі та Білій Церкві – театрального фестивалю за творами письменника. Також уряду доручено забезпечити заходи з видання багатотомника творів Шолом-Алейхема українською мовою, книг про життя та творчість письменника; проведення конкурсів на кращі проекти пам`ятників та пам`ятних знаків у містах України, пов`язаних із життям і творчістю Шолом-Алейхема. Крім того, має бути організовано карбування ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта на відзнаку 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема, здійснення спецпогашення поштової марки;

Крім того, Кабмін, має опрацювати питання щодо створення в місті Переяслав-Хмельницькому Київської області меморіального центру Шолом-Алейхема; заснування премії імені Шолом-Алейхема за кращі літературно-мистецькі твори, що відображають історію та сучасність єврейського народу; відкриття в місті Києві музею-квартири Шолом-Алейхема.

Також В.ЮЩЕНКО доручив керівникам регіонів здійснити заходи щодо упорядкування об`єктів, пов`язаних з життям та діяльністю Шолом-Алейхема, оновлення відповідних експозицій в музеях та бібліотеках, організації та проведення в навчальних закладах, закладах культури урочистих вечорів, наукових конференцій, книжкових та художніх виставок, присвячених видатному письменнику.

У свою чергу, відповідно до документу, Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів, пов`язаних із підготовкою та відзначенням 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема.