Найбільший в історії скарб оцінили в півмільярда доларів

У п`ятницю компанія Odyssey Marine Exploration (OME), яка займається дослідженням затонулих кораблів, оголосила про завершення робіт на місці однієї з корабельних аварій в Атлантичному океані.

Як зазначено в прес-релізі компанії, з дна було піднято більше 500 тисяч срібних монет вагою майже 17 тонн, кількасот золотих монет та інші артефакти. За словами одного з керівників ОМE, монети були випущені в різних країнах у різний час, але велика їх частина нині в чудовому стані.

Знахідки "законним чином" ввезені в США і покладені в секретне місце, де їх перевірять і складуть опис. Компанія поки що не готова розкрити інформацію про затонулий корабель, з якого були зняті монети. Це буде зроблено після завершення всіх досліджень.

Місце корабельної аварії розташоване поза територіальними водами будь-якоїкраїни, наголошується в прес-релізі, тому скарб не може бути предметом суверенного імунітету тієї чи іншої держави. Враховуючи те, що корабель зазнав аварії на найбільш популярному шляху, яким користувалися в ті часи європейські судна, що йшли до Нового Світу, фахівцям важко сказати, якій країні належав корабель.

Ймовірно, виявлені ОМЕ монети складають найбільшу колекцію артефактів з усіх, виявлених на затонулих кораблях. Досі найвдалішою морською знахідкою вважалися останки іспанського галеона, який затонув під час урагану в 1622 році в прибережних водах Флоріди. Скарб вартістю $400 мільйонів знайшов в 1985 році Мів Фішер, який вважається піонером офіційного бізнесу пошуку морських скарбів.

Вартість нинішньої знахідки оцінюється в півмілярда доларів

За матеріалами ЗМІ