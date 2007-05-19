Консерватори вимагають заборонити продаж Біблії дітям

Управління у справах телебачення і видачі розважальних ліцензій Гонконгу одержало за останні дні 208 скарг від мешканців міста, які вимагають заборонити продаж Біблії особам, молодшим 18 років.

Протестувальники стверджують, що в "тексті Святого Письма містяться численні розповіді про випадки інцесту, згвалтування, канібалізму й насильства". На цій підставу скаржники просять визнати весь текст Книги "непристойним".

Якщо протести громадян будуть прийняті до уваги, продаж Біблій у Гонконзі буде дозволений лише особам від 18 років, при цьому всі копії будуть запечатані в целофанові пакети, на яких стоятиме спеціальне повідомлення.

Ймовірно, скарги щодо Біблії стали реакцією на нещодавній скандал довкола студентського журналу Student Press, який розмістив на своїх сторінках опитування на сексуальну тему. Студентам пропонувалося розповісти, чи фантазували вони на теми тілесного кохання зі своїми родичами чи тваринами. Багато читачів оголосили себе ображеними такими питаннями. Управління з видачі ліцензій одержало більше 100 скарг від студентів і викладачів гонконзького університету.

На своє виправдання редактори журналу казали, що хотіли лише порушити питання, які не прийнято обговорювати в доволі консервативному гонконзькому суспільстві.

Спеціальна комісія з класифікації друкованої продукції вже визнала опитування "непристойним". Тепер редакторів журналу можуть притягати до відповідальності, в тому числі й кримінальної.

Рішення комісії викликало бурю обурення у правозахисних організацій. На думку гонконзьких журналістів, нинішня атака на текст Святого Письма може бути однією з реакцій на ситуацію довкола студентського журналу.

РІА "Новости"