Зіткнулися дві вантажівки і два легкових авто: є жертви

Серед загиблих - дитина

На 52-му км автодороги Каховка-Херсон сталося зіткнення чотирьох автомобілів: вантажних "MAN", "RENAULT" та легкових "ВАЗ-2104", "Volkswagen Golf". Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, з них - 1 дитина (водій та пасажири вантажного автомобіля "MAN").

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