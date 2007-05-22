НРУ: образ Сердючки втілює постімперський комплекс меншовартості та малоросійства
Аргументи проти почесного громадянина Данилка
Полтавська обласна організація Народного Руху України виступає категорично проти ініціативи міського голови Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО присвоїти Андрію ДАНИЛКУ звання Почесного громадянина м. Полтави.
Відповідну заяву прес-служби обласної організації НРУ має у своєму розпорядженні УНІАН.
“Це не гордість Полтави, а її ганьба. Так звана творчість Вєрки Сердючки принижує національну гідність українців. Рівень артиста Сердючки – це вихолощена деградаційна культура, яка втілює у собі дешеву кабацьку балаганщину, що абсолютно непритаманне українській національній культурі”, - наголошується у заяві. На переконання полтавських рухівців, “сценічний образ Вєрки Сердючки є втіленням постімперського комплексу меншовартості та малоросійства. Двостатева особа спотворює українську мову, традиції, звичаї, духовність і є найганебнішою постаттю вітчизняної естради”.
У заяві наголошується, що “значна частина людей у Європі і світі, які небайдужі до справжньої культури, а не є прихильниками примітивної попси, після фіналу цьогорічного «Євробачення» можуть вважати, що українці – неосвічені, низькокультурні люди. Адже саме такий образ явив (-ла) світові претендент від України Вєрка Сердючка».
Полтавська обласна організація НРУ пропонує присвоїти звання Почесний громадянин Полтави достойним людям, шанованим багатьма полтавцями - голові Полтавського обласного об`єднання «Просвіта» імені Тараса Шевченка, народному депутату України Миколі КУЛЬЧИНСЬКОМУ та співачці Раїсі Кириченко (посмертно).
Як повідомляв УНІАН, 13 травня у фіналі конкурсу “Євробачення” А.ДАНИЛКО в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце.
14 травня мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ запропонував присвоїти А.ДАНИЛКУ звання Почесного громадянина міста.
Серед почесних громадян міста - народний артист Радянського Союзу Йосип КОБЗОН, космонавт Павло ПОПОВИЧ, професор, ректор Національної юридичної академії Василь ТАЦІЙ та інші