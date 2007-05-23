Дайош агентство нерухомості ”Сюзанна і К°”

Думка Сьогодні прийшло повідомлення про те, що звільнені Президентом судді Конституційного Суду України Валерій Пшеничний, Сюзанна Станік і Володимир Іващенко просять Печерський районний суд Києва відновити їх на роботі. Важко що-небудь говорити про Володимира Іващенко, але на місці Пшеничного і Станік я б десять разів подумав, перш ніж просився б назад в Конституційний суд. Так, швидше за все, ходіння в довгій мантії по коридорах КС з розумним виглядом - заняття престижне, і, напевно, амбітним людям приємно чути своє прізвище в кожному випуску новин. Але особисто я б такого і ворогові не побажав би.

Тільки подумайте: адже це не робота, це суцільна інфарктна клініка (до речі, у когось там з конституційних суддів трапився серцевий напад). Під вікнами твого офісу постійно чутні якісь крики, тебе то звільняють, то відновлюють на посаді. Твоя доля постійно залежить то від рішення Генпрокуратури, то від Указів Президента, то від якихось розкладів в парламенті. Знову ж таки, як скаржаться судді, на них раз у раз тисне Президент.

А чи не краще, як в тому анекдоті, все кинути і – в Урюпінськ? Що я маю на увазі? Станік і Пшеничний цілком могли б зайнятися власним бізнесом, тихим, затишним і прибутковим. А якби вони об`єднали зусилля, то справа пішла б куди як веселіше... Давайте порахуємо. Якщо вірити в.о. глави Служби безпеки Валентину Наливайченку, СБУ встановила більше 30 об`єктів нерухомості, які були передані Сюзанні Станік. Погодьтеся, це солідний капітал для початку своєї справи. Також, якщо вірити засобам масової інформації, у Валерія Пшеничного є, як мінімум, одна елітна квартира на Печерську. Її ринкова вартість становить 1 мільйон 100 тисяч доларів, площа житла 120-150 квадратних метрів, квартира поки не заселена. І ось що я вам скажу: не треба її заселяти! Там краще всього зробити офіс агентства нерухомості і назвати його "Сюзанна і К°", власниками якого стануть колишні судді.

Тільки уявіть, як всім нам стане добре від появи такого підприємства: втомлені від справ глобальних, Станік і Пшеничний перевтіляться в операторів на ринку нерухомості. Ось де по-справжньому буде затребуваний їх досвід і знання. А їх чесність і непідкупність стануть свого роду торговою маркою, брендом, який приверне не одну сотню клієнтів. Отже, може, це тільки до кращого те, що Шевченківський райсуд Києва виніс ухвалу, що забороняє Пшеничному і Станік здійснювати повноваження суддів?

Андрій Каменський, Київ