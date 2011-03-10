Азаров маніпулює цифрами чи просто не вміє рахувати?

Нехай уже залишаться на совісті вітчизняного статистичного відомства оприлюднені ним недавно показники інфляції за підсумками лютого цього року. Хоча ці цифри викликають великий сумнів. Інфляція за минулий місяць ніби то склала всього 0,9%, а інфляція в річному вимірюванні - до лютого 2010 року - знизилася до 7,2% (у січні річна інфляція складала 8,2%, а в грудні минулого року – 9,1%).

Проте навіщо главі уряду Миколі Азарову знадобилися ще й цифрові маніпуляції на підставі навіть вищезазначених, інфляційних показників, які здаються вельми заниженими? З метою прикрасити соціально-економічну ситуацію в країні?..

А саме маніпуляції або ж свої банальні нелади з арифметикою продемонстрував прем'єр-міністр, виступаючи 9 березня на засіданні уряду і озвучуючи параметри зростання реальної зарплати в лютому.

Він, зокрема, заявив на згаданому засіданні, що головною турботою уряду є забезпечення підвищення реальних доходів населення. При цьому навів конкретні цифри за минулий місяць.

«Зростання реальної заробітної плати в порівнянні з лютим 2010 року у нас складає 11%. Середня зарплата в цілому в Україні досягла 2300 гривень на місяць», - повідомив пан Азаров.

Але справа в тому, що з використанням названого ним розміру середньої зарплати за лютий поточного року і офіційного показника лютневої річної інфляції ніяк не виходять 11% приросту реальної зарплати.

Економічні експерти знають, а ті, що цікавляться можуть знайти на сайті Держкомстату інформацію про те, що індекс реальної заробітної плати визначається діленням індексу номінальної зарплати на індекс споживчих цін за той же період.

Микола Азаров повідомив, що середня зарплата в лютому цього року дорівнює 2300 гривень (офіційної статистики із цього приводу ще немає). У лютому минулого року середня зарплата, за даними Держкомстату, складала 1955 гривень. Отже, індекс номінальної зарплати в лютому до лютого (ділимо одне число на інше і множимо на 100%) дорівнює 117,6%.

Індекс же споживчих цін у лютому 2011 року до лютого минулого року, згідно з даними статистичного відомства, складає 107,2% (інфляція – 7,2%).

Тепер ділимо, як належить, один на одного обидва індекси і одержуємо індекс реальної зарплати – це 109,7%. Тобто, реальна зарплата в лютому до лютого минулого року виросла на 9,7%, а не на 11% - як оголосив прем'єр Азаров.

Звичайно, розбіжність у цифрах не надто велика, але неприємний осад залишається. Перефразовуючи відомий афоризм, можна сказати: дрібниця, але неприємно.

До того ж Микола Азаров промовчав про те, що реальна зарплата знизилася в лютому нинішнього року до попереднього місяця. Якщо в лютому середня зарплата, за словами прем'єр-міністра, складала 2300 гривень, а в січні, за даними Держкомстату, вона дорівнювала 2297 гривень, то індекс номінальної зарплати в лютому до січня виходить всього 100,1%. Тоді як індекс споживчих цін у лютому до січня – 100,9% (інфляція – 0,9%).

Таким чином, реальна зарплата минулого місяця впала по відношенню до січня на 0,8% - майже на 1%. А це дуже поганий показник для лютого, з урахуванням того, що в січні багато святкових неробочих днів.

Наприклад, реальна зарплата в лютому підвищилася до січня: у 2010 році на 0,1%; у 2009 році – на 1,8%; у 2008 році – на 4,5%; у 2007 році – на 2,0%.

Востаннє зниження реальної зарплати в лютому до січня було зафіксоване в Україні в 2003 році – на 3,4%.Тоді, до речі, Кабінет Міністрів очолював Віктор Янукович, а за економіку в уряді відповідав Микола Азаров.

Загалом, не дуже красиво вийшло у глави уряду з показниками по реальній зарплаті – як із тими, які він назвав, так і з неназваними.

Ігор Котович