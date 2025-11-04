Збройні сили, ГУР Міноборони та ССО використали близько 50 дронів для удару по "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в Кстово.

Українські дрони атакували "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез", яке є одним з провідних російських НПЗ. Завод забезпечує, зокрема, Московський регіон. Адже на нього припадає близько 30% споживання бензину в країні.

Про це повідомили УНІАН джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР МО, Збройних Сил та ССО здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в м. Кстово Ніжегородської області РФ", - зазначило джерело.

Як повідомило джерело, для атаки в ніч на 4 листопада було задіяно понад 50 дронів українського виробництва. Зокрема, дрони "Бобер" та FP-1.

За інформацією джерела, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформацію про ураження обʼєкта повідомляли російські пабліки. Очевидці викладали відео, в яких видно яскраву заграву над НПЗ. Також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.

Що відомо про НПЗ в Кстово

Номінальна потужність НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез" з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.

Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.

Попередні удари по НПЗ

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший удар по цьому НПЗ. Його атакували дрони в ніч на 5 жовтня. Після вибухів спалахнула пожежа.

Зазначається, що вибухи в Кстово прогриміли після 02:30 ночі. Місцеві жителі повідомили щонайменше про чотири гучні вибухи в промисловій зоні. Крім того, з боку підприємства "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" було видно яскраве полум'я і густий дим.

