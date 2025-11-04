Проголосувати за переможця може будь-хто охочий.

Організатори щорічної Golden Joystick Awardsзапустили голосування за звання ультимативної гри 2025 року. Взяти участь може будь-хто охочий - достатньо зайти на сайт GamesRadar+ і вибрати своїх фаворитів.

У головній категорії представлені 12 помітних релізів - від довгоочікуваних продовжень до свіжих оригінальних ідей. Серед них і Indiana Jones and the Great Circle, що вийшла в грудні 2024 року. Тоді гра не встигла потрапити в сезон нагород, тож тепер у неї з'явився другий шанс.

Серед претендентів також Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, а ще сиквели Hades, Hollow Knight і Kingdom Come: Deliverance.

Номінанти на звання "Ультимативна гра року 2025"

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Hades II

Порожнистий лицар: Шовкоспівування

Індіана Джонс і Велике коло

Kingdom Come: Deliverance II

Пік

Silent Hill f

Split Fiction

Церемонія Golden Joystick Awards 2025 відбудеться 20 листопада в Лондоні. Вести захід буде Меггі Робертсон, відома шанувальникам Resident Evil Village як леді Дімітреску.

Раніше ми розповідали, що організатори Game Joystick Awards запустили голосування за всіма основними номінаціями. Найбільше номінацій у Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei та Kingdom Come: Deliverance 2.

