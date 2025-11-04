Україна потребує коштів як для поповнення бюджету, так і на озброєння.

Якщо ухвалення рішення щодо виділення України кредиту на основі заморожених активів РФ продовжить затримуватися, Європейський Союз може бути змушений знайти тимчасове рішення для фінансової підтримки Києва на початку 2026 року.

Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс. В матеріалі зазначається, що раніше Єврокомісія запропонувала відкрити кредит для фінансування України в 2026 і 2027 роках, основою для якого стануть кошти, що накопичилися від погашення активів російського центрального банку, заморожених в Європі.

Здебільшого активи країни-агресорки зберігаються у бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. І перш ніж цю ідею схвалять уряди країн ЄС, Єврокомісія має знайти вирішення для ризиків, які такий крок нестиме для Бельгії.

Поки що в Європі пообіцяли вирішити нагальні фінансові потреби Києва. Проте як саме – не уточнюється.

"Спочатку ми думали, що зможемо почати надавати, фактично виплачувати Україні кошти вже на початку другого кварталу наступного року. Чим довше ми зволікаємо, тим складніше це буде. Це може викликати питання щодо деяких можливих проміжних рішень тощо", – сказав Домбровскіс журналістам у Софії.

Скільки коштів потрібно Україні

Україна потребує коштів як для поповнення бюджету, так і на озброєння. У Швеції та Фінляндії незадоволені фінансові потреби Києва в 2026-27 роках оцінили у 130 млрд євро.

Водночас репараційний кредит, над виділенням якого зараз працюють у Європі, може покрити до 140 мільярдів євро. Та спочатку його потрібно узгодити, а на саміті 23 жовтня лідери ЄС навіть не змогли надати Комісії чіткого мандата на подальшу роботу.

Репараційний кредит для України: що заважає виділенню коштів

Бельгія, де зберігають основну масу заморожених активів РФ, хоче, щоб інші уряди ЄС гарантували, що швидко нададуть гроші, якщо активи раптово будуть повернуті Москві. Також там закликають інші країни ЄС, які утримують такі активи, приєднатися до цієї схеми фінансування.

Якщо Росія подасть в суд на Бельгію, в Брюсселі хочуть, щоб судові витрати розділили інші країни Європи. Єврокомісія ж має надати надійну правову основу для цього плану.

За даними авторів матеріалу, це може призвести до затримки в затвердженні схеми до початку другого кварталу 2026 року. Саме тоді, за оцінками Комісії, в України почнуть закінчуватися гроші, і лідери ЄС будуть змушені шукати альтернативні варіанти.

"Я не можу зараз вдаватися в подробиці (щодо тимчасового рішення), але суть у тому, що фінансові потреби України є досить значними. Якщо ми будемо далі зволікати, не приймаючи рішення щодо репараційного кредиту, то постане питання, як ми надамо фінансову підтримку Україні на початку наступного року", – констатував Домбровскіс.

Фінансування для України

Раніше Reuters повідомляло, що Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні на 3 млрд євро. Кошти витратять на озброєння для Сил оборони України. На допомогу нашій країні в бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила 8,5 млрд євро.

Тим часом Politico писало, що Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить надавати допомогу Києву, якщо Бельгія відмовиться затверджувати "репараційний кредит" на суму 140 млрд євро для України.

